Автор: Оксана Марушкевич
26/08/2025 20:58
Сьогодні Уряд оновив порядок перетину державного кордону.

Пише Правда.іф з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

“Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови”, – йдеться у дописі посадовиці.

