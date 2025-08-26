Сьогодні Уряд оновив порядок перетину державного кордону.
Пише Правда.іф з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.
Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.
“Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови”, – йдеться у дописі посадовиці.