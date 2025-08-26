Сьогодні Уряд оновив порядок перетину державного кордону.

Пише Правда.іф з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.



Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

