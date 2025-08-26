“35 днів оборони Торецька”: в Івано-Франківську відбувся показ фільму про бійців бригади поліції “Лють”. ФОТО. ВІДЕО

Поліція Прикарпаття організувала показ документального фільму журналіста та військовослужбовця Національної гвардії України Юрія Бутусова «35 днів оборони Торецька».
На перегляді були присутні керівництво обласної поліції та Нацгвардії, правоохоронці, працівники ДСНС, представники влади, громадські активісти й мешканці міста. Особливими гостями стали бійці бригади поліції «Лють», які безпосередньо брали участь у подіях, відображених у фільмі.
Захід розпочався хвилиною мовчання за полеглими захисниками. На жаль, поліція Івано-Франківщини нещодавно втратила ще трьох своїх побратимів.
Фільм Юрія Бутусова містить унікальні кадри боїв підрозділів бригади «Лють» у Торецьку.
Поліцейські 35 діб стримували штурмові дії російських окупантів у жорстких умовах міських боїв. У сюжеті використані коментарі заступника командира штурмового полку «Сафарі» з позивним «Гриз», лейтенанта «Джексона» та бійців із позивними «Вірш» і «Борчик». Вони розповідають про зіткнення з групою 132-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, під час якого українські захисники знищили ворога та взяли двох окупантів у полон. Ці події розгорталися взимку, при температурі мінус 18 градусів.
Капітан поліції Богдан Лінченко, командир взводу ОШБ «Лють», який нині проходить лікування на Прикарпатті, каже , – фільм показує як насправді воює поліція. Торецьк утримували в нелюдських умовах, під постійний свист ворожих куль, штурм окупантів, артилерії та дронів:
«Круто відстояли, як вони самовіддано 35 днів просто тримали цей будинок і знищували ворога», – каже Богдан Лінченко.
Одному і з наймолодших учасників боїв за Торецьк – всього 18 років. У фільмі показано також окопний побут правоохоронців, де проста вода та свіжий хліб – набувають нових значень. Фільм не залишив нікого байдужим. Командир 50-го полку НГУ імені Семена Височана Вадим Ліневський відзначив мужність та згуртованість підрозділу «Лють»:
«Хвала заступнику командира бригади «Лють», який утримував важливу точку 35 днів і повернув усіх хлопців із бойового завдання, провів евакуацію поранених і виконав завдання з честю та гідністю. Там не завжди є можливість поїсти чи поспати. Навіть шматок хліба чи ковток замерзлої води там здавалися найсмачнішими у світі».
Фільм «35 днів оборони Торецька» — це не лише хроніка воєнних події, а й свідчення незламності, мужності та відданості українських поліцейських, які разом із побратимами з інших силових структур щодня боронять державу.