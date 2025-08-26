Справу про хабарництво колишнього інспектора Укртрансбезпеки з Прикарпаття передали до суду

Прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього старшого державного інспектора відділу контролю за безпекою на транспорті в Івано-Франківській області. Його звинувачують у регулярному отриманні хабарів від перевізників лісопродукції.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За матеріалами слідства, підозрюваний організував схему систематичних поборів. Він отримував хабарі від чоловіка, який транспортував лісопродукцію на Прикарпаття.

Колишній держінспектор гарантував безперешкодний рух вантажівок із деревиною, зокрема виробничою тріскою. Також обіцяв не штрафувати водіїв за можливі порушення габаритно-вагових норм.

Загалом за два місяці таких “послуг” службовець отримав 20 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Чоловіка звільнили з посади. Йому інкримінують ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, — ув’язнення від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР у Львові, СБУ в Івано-Франківській області та поліцейські.