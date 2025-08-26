ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Український військовий і символічна свічка пам'яті
Диван на коліщатках в темній вітальні

Завтра в Івано-Франківську попрощаються з полеглим Героєм Миколою Зеленчуком

Автор: Оксана Марушкевич
26/08/2025 19:40
До уваги жителів Верховинщини! Завтра відбудеться похорон захисника Миколи Зеленчука в місті Івано-Франківськ.

Пише Правда.іф з посиланням на Верховинську селищну раду.

“В селі Красник о 6.20год автобус буде чекати людей біля Красницькоі гімназії; в селищі Верховина о 6 год. автобус буде чекати людей біля Укрпошти”, – йдеться у дописі.

Прощання з воїном розпочнеться о 10 годині у Будинку смутку.

Об 11 годині відбудеться чин похорону у церкві Успіння Пресвятої Богородиці (с. Крихівці, вул. Крихівецька, 104А).

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.

