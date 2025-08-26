Завтра в Івано-Франківську попрощаються з полеглим Героєм Миколою Зеленчуком

До уваги жителів Верховинщини! Завтра відбудеться похорон захисника Миколи Зеленчука в місті Івано-Франківськ.
Пише Правда.іф з посиланням на Верховинську селищну раду.
“В селі Красник о 6.20год автобус буде чекати людей біля Красницькоі гімназії; в селищі Верховина о 6 год. автобус буде чекати людей біля Укрпошти”, – йдеться у дописі.
Прощання з воїном розпочнеться о 10 годині у Будинку смутку.
Об 11 годині відбудеться чин похорону у церкві Успіння Пресвятої Богородиці (с. Крихівці, вул. Крихівецька, 104А).
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.