Ремонт дороги, робітники з технікою у лісі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Цього тижня на Прикарпатті ремонтуватимуть дороги. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
26/08/2025 19:26
За даними Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня заплановано значний обсяг ремонтних робіт.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук

Йдеться про ліквідацію аварійної ямковості локальними картами та пневмоструменевим методом на таких напрямках:

  • Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський (с. Мишин);
  • Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч (об’їзна Рожнятова та с. Росільна);
  • Т-09-04 Озеряни – Кути (ділянка Заболотів – Іллінці – Тростянець – Рожнів).

Плануються й додаткові роботи:

  • ремонт бар’єрного огородження (Н-09 Мукачево – Львів, с. Підкамінь);
  • оновлення та покращення видимості дорожніх знаків;
  • нанесення розмітки та пішохідних переходів, особливо біля шкіл;
    благоустрій узбіч та автобусних зупинок.

Також триває капітальний ремонт мосту у селі Яворів на дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський.

Дорожні роботи: укладання асфальту, вуличний каток.
Дорожні роботи: ремонт пішохідного переходу на вулиці.
Дорога в селі з церквою та дорожнім знаком.

