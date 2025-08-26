Цього тижня на Прикарпатті ремонтуватимуть дороги. ФОТО

За даними Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня заплановано значний обсяг ремонтних робіт.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук
Йдеться про ліквідацію аварійної ямковості локальними картами та пневмоструменевим методом на таких напрямках:
- Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський (с. Мишин);
- Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч (об’їзна Рожнятова та с. Росільна);
- Т-09-04 Озеряни – Кути (ділянка Заболотів – Іллінці – Тростянець – Рожнів).
Плануються й додаткові роботи:
- ремонт бар’єрного огородження (Н-09 Мукачево – Львів, с. Підкамінь);
- оновлення та покращення видимості дорожніх знаків;
- нанесення розмітки та пішохідних переходів, особливо біля шкіл;
благоустрій узбіч та автобусних зупинок.
Також триває капітальний ремонт мосту у селі Яворів на дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський.