Помер захисник з Івано-Франківщини Ткачук Михайло

Сьогодні, 26 серпня 2025 року, відійшов у вічність демобілізований військовий Збройних Сил України, військової частини А4447, старший солдат Ткачук Михайло, 1987 року народження, мешканець села Ясенів-Пільний.

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

Михайло Ткачук без роздумів став на захист рідної землі.

Він воював у боях на різних напрямках, а 17 травня 2025 року був демобілізований за станом здоров’я. Так і не оговтавшись від хвороби, Герой пішов із життя.

У Захисника залишилися мати, дружина та троє неповнолітніх дітей.