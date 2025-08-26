Помер захисник з Івано-Франківщини Ткачук Михайло

Сьогодні, 26 серпня 2025 року, відійшов у вічність демобілізований військовий Збройних Сил України, військової частини А4447, старший солдат Ткачук Михайло, 1987 року народження, мешканець села Ясенів-Пільний.
Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.
Михайло Ткачук без роздумів став на захист рідної землі.
Він воював у боях на різних напрямках, а 17 травня 2025 року був демобілізований за станом здоров’я. Так і не оговтавшись від хвороби, Герой пішов із життя.
У Захисника залишилися мати, дружина та троє неповнолітніх дітей.
“У ці скорботні дні Городенківська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Сумуємо разом з вами, підтримуємо у важку годину втрати.
Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме його у Царство Небесне”, – йдеться у дописі.