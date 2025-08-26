Від початку року у горах Івано-Франківщини загинули п’ятеро туристів

На Прикарпатті з початку 2025 року в горах заблукали 120 туристів.
Про це журналістці Фіртки повідомила речниця Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович.
Окрім того, за її словами, в горах Івано-Франківщини зафіксували п’ять смертельних випадків серед туристів.
Прикарпатцям вкотре нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час відпочинку у гірській місцевості. Зокрема, вирушаючи у туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад:
- уникайте походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж три особи;
- обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу;
- переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу: візьміть з собою достатню кількість їжі та води (зігрівальні напої — чай, кава), а також необхідний теплий одяг та взуття, медикаменти;
- поцікавтеся умовами місцевості та прогнозом погоди;
- обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.
«Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте у Службу порятунку за номером “101”», — наголосили надзвичайники.