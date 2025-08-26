ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Від початку року у горах Івано-Франківщини загинули п’ятеро туристів
Автор: Олег Мамчур
26/08/2025 18:49
На Прикарпатті з початку 2025 року в горах заблукали 120 туристів.

Про це журналістці Фіртки повідомила речниця Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович.

Окрім того, за її словами, в горах Івано-Франківщини зафіксували п’ять смертельних випадків серед туристів.

Прикарпатцям вкотре нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час відпочинку у гірській місцевості. Зокрема, вирушаючи у туристичний похід, дотримуйтесь наступних порад:

  • уникайте походів поодинці, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж три особи;
  • обов’язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження вашого маршруту й очікуваний час повернення з походу;
  • переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу: візьміть з собою достатню кількість їжі та води (зігрівальні напої — чай, кава), а також необхідний теплий одяг та взуття, медикаменти;
  • поцікавтеся умовами місцевості та прогнозом погоди;
  • обов’язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

«Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте у Службу порятунку за номером “101”», — наголосили надзвичайники.

