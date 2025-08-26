На Прикарпатті попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Мартинюком

З невимовним болем у серці та сльозами на очах в Коломиї попрощалися з поліцейським — капітаном поліції, старшим інспектором відділення тактико-спеціальної підготовки батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) в Івано-Франківській області, який загинув 22 серпня у Краматорську внаслідок ворожого авіаудару.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

Провести Героя в останню путь зібралися рідні, друзі, бойові побратими, колеги по службі, представники міської влади та керівництво поліції Івано-Франківщини й Коломиї.

Ігор з дитинства мріяв стати поліцейським.

Пройшовши виснажливе багатомісячне навчання, у 2008 році він здійснив свою мрію та розпочав службу в роті міліції особливого призначення.

З 2014 року мужньо захищав Україну в зоні проведення АТО разом із генералом Сергієм Кульчицьким. На його рахунку — десятки ротацій, врятовані життя побратимів і мирних жителів. За відданість службі неодноразово був нагороджений відомчими відзнаками МВС та державними нагородами.

У 2024 році Ігор Мартинюк одним із перших вступив до новоствореного стрілецького батальйону та вирушив на Донеччину боронити рідну землю. Там він героїчно загинув разом із трьома побратимами.