На Прикарпатті попрощалися із загиблим Героєм Ігорем Мартинюком

Автор: Оксана Марушкевич
26/08/2025 18:31
З невимовним болем у серці та сльозами на очах в Коломиї попрощалися з поліцейським — капітаном поліції, старшим інспектором відділення тактико-спеціальної підготовки батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) в Івано-Франківській області, який загинув 22 серпня у Краматорську внаслідок ворожого авіаудару.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

Провести Героя в останню путь зібралися рідні, друзі, бойові побратими, колеги по службі, представники міської влади та керівництво поліції Івано-Франківщини й Коломиї.

Ігор з дитинства мріяв стати поліцейським.

Пройшовши виснажливе багатомісячне навчання, у 2008 році він здійснив свою мрію та розпочав службу в роті міліції особливого призначення.

З 2014 року мужньо захищав Україну в зоні проведення АТО разом із генералом Сергієм Кульчицьким. На його рахунку — десятки ротацій, врятовані життя побратимів і мирних жителів. За відданість службі неодноразово був нагороджений відомчими відзнаками МВС та державними нагородами.

У 2024 році Ігор Мартинюк одним із перших вступив до новоствореного стрілецького батальйону та вирушив на Донеччину боронити рідну землю. Там він героїчно загинув разом із трьома побратимами.

Поліція вшановує пам'ять героя на похороні.
Церемонія прощання з поліцейським, труна з прапором.
Люди на похороні, багато людей у скорботі.
Нагороди на червоній подушці, свічки навколо.
Українські військові несуть труну вулицею міста
Поліцейські та люди на вулиці під час заходу.
Поліцейські з квітами на вулицях України.
Поліцейська процесія з українським прапором на вулиці.
Люди на колінах біля будівлі, поліція України.
Поліційна машина під час міської церемонії вшанування.

