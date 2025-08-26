На Прикарпатті очікується потепління до +32°

Цього тижня в Івано-Франківську та області очікується значне потепління, а вже наприкінці тижня сонце прогріє повітря до +32°С.

Вже у четвер, 28 серпня, денна температура зросте до 26°C, а вночі становитиме 12°C.

Пік потепління припаде на кінець тижня: у п’ятницю та суботу, 29 та 30 серпня, денна температура сягне +32°C.

Нічні показники також зростуть до 14-16°C.