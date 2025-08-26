У Франківську відбудеться баскетбольний турнір пам’яті Володимира Чорноуса

З 31 серпня по 7 вересня в Івано-Франківську відбудеться Турнір пам’яті Володимира Чорноуса – громадського діяча, висококваліфікованого юриста, викладача, титулованого спортсмена, депутата міськради та великого шанувальника баскетболу.

У змаганнях, які організувала громадська організація «Баскетбол Прикарпаття», зійдуться сім аматорських чоловічих команд з Івано-Франківська та області. Вони визначатимуть переможця за олімпійською системою на виліт, розповідає ПІК.

Офіційне відкриття Турніру запланували на 13:45. У ньому візьмуть участь партнери змагань та чотири з семи команд-учасниць.

Новий баскетбольний сезон 2025–2026 років розпочнеться саме цим турніром. Організатори запрошують усіх шанувальників гри прийти та підтримати місцеві команди, водночас віддавши шану пам’яті видатному прикарпатцю.

Крім спортивної частини, під час події відбудеться збір допомоги для місцевих підрозділів ЗСУ, який організовують гравці турніру разом із волонтерами Стасом Ковановським та Максом Голубєвим.

https://send.monobank.ua/jar/7QABfHbUif