Штрафи за порушення правил дорожнього руху: скільки водіїв на Прикарпатті їх не сплатили

У порівнянні з минулим роком показник дещо знизився, однак він залишається значно вищим за рівень до повномасштабного вторгнення.

Так, за перше півріччя 2025 у Єдиному реєстрі боржників зафіксували 375 810 боргів за несплату штрафів за порушення ПДР. Це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023 році, йдеться в аналітиці Опендатабот.

У порівнянні до періоду до початку повномасштабної війни боргів та порушень побільшало найбільш істотно, аж у 2,5 раза.

Як зазначають, від початку повномасштабної війни не тільки побільшало несплачених штрафів, але й змінився гендерний розподіл водіїв — як кількісно, так й відсотково. Частка жінок, які заборгували вчасно сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, росте рік до року. Якщо за перше півріччя 2021 року на жінок припадало лише 8% проваджень, то цьогоріч це вже 21%.

Найчастіше в Україні порушують та не сплачують штрафи чоловіки — на них припадає 41% усіх проваджень.

Серед регіонів за порушеннями ПДР лідирує столиця — 12% або 43 654 провадження. Наслідують Дніпропетровщина — 36 879 або 10% та Одещина 29 502 або 8%.

Водночас на Івано-Франківщину припадає 14 863 штрафи.

Загалом в Єдиному реєстрі боржників нараховується 1,8 млн несплачених боргів через порушення правил дорожнього руху. Переважна більшість — 1,7 млн — припадає на чоловіків.