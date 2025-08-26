Штрафи за порушення правил дорожнього руху: скільки водіїв на Прикарпатті їх не сплатили

У порівнянні з минулим роком показник дещо знизився, однак він залишається значно вищим за рівень до повномасштабного вторгнення.
Так, за перше півріччя 2025 у Єдиному реєстрі боржників зафіксували 375 810 боргів за несплату штрафів за порушення ПДР. Це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023 році, йдеться в аналітиці Опендатабот.
У порівнянні до періоду до початку повномасштабної війни боргів та порушень побільшало найбільш істотно, аж у 2,5 раза.
Як зазначають, від початку повномасштабної війни не тільки побільшало несплачених штрафів, але й змінився гендерний розподіл водіїв — як кількісно, так й відсотково. Частка жінок, які заборгували вчасно сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, росте рік до року. Якщо за перше півріччя 2021 року на жінок припадало лише 8% проваджень, то цьогоріч це вже 21%.
Найчастіше в Україні порушують та не сплачують штрафи чоловіки — на них припадає 41% усіх проваджень.
Серед регіонів за порушеннями ПДР лідирує столиця — 12% або 43 654 провадження. Наслідують Дніпропетровщина — 36 879 або 10% та Одещина 29 502 або 8%.
Водночас на Івано-Франківщину припадає 14 863 штрафи.
Загалом в Єдиному реєстрі боржників нараховується 1,8 млн несплачених боргів через порушення правил дорожнього руху. Переважна більшість — 1,7 млн — припадає на чоловіків.
«Варто зауважити, що ЄРБ — нестатичний реєстр, в якому одні борги закриваються, натомість на їх місці можуть з’являтися нові. Тож наведені цифри відображають ситуацію станом на початок липня 2025 року», — йдеться у статті.