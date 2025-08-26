ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті суд покарав пробаційним наглядом хлопця, який на мотоциклі збив двох однокласниць
Автор: Олег Мамчур
26/08/2025 16:41
Надвірнянський районний суд виніс вирок неповнолітньому, який, керуючи мотоциклом Мustang Fortune Wing, порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження, пише КУРС

Як йдеться у вироку суду, аварія сталася 2 вересня 2021 року у селі Гута Солотвинської громади. Тоді обвинувачений навчався в 11 класі. У суді він розповів, що того дня сів на мотоцикл Мustang, який був оформлений на його маму, та поїхав у магазин купити щоденник.

Дорогою до магазину хлопець збив двох своїх однокласниць. Однак самого ДТП хлопець не пам’ятає. Зазначає, що прийшов до пам’яті в лікарні Івано-Франківська на п’ятий день після події. 

Внаслідок ДТП обидві дівчини отримали тяжкі черепно-мозкові травми. А одній з потерпілих знадобилася операція через перелом стегна.

У суді хлопець визнав провину, сказав, що його батьки відшкодували потерпілим збитки, та просив його суворо не карати.

Суд визнав хлопця винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвели до тяжких наслідків) та призначив йому два роки пробаційного нагляду з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Вирок суду може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду.

