На Прикарпатті суд покарав пробаційним наглядом хлопця, який на мотоциклі збив двох однокласниць

Надвірнянський районний суд виніс вирок неповнолітньому, який, керуючи мотоциклом Мustang Fortune Wing, порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження, пише КУРС.
Як йдеться у вироку суду, аварія сталася 2 вересня 2021 року у селі Гута Солотвинської громади. Тоді обвинувачений навчався в 11 класі. У суді він розповів, що того дня сів на мотоцикл Мustang, який був оформлений на його маму, та поїхав у магазин купити щоденник.
Дорогою до магазину хлопець збив двох своїх однокласниць. Однак самого ДТП хлопець не пам’ятає. Зазначає, що прийшов до пам’яті в лікарні Івано-Франківська на п’ятий день після події.
Внаслідок ДТП обидві дівчини отримали тяжкі черепно-мозкові травми. А одній з потерпілих знадобилася операція через перелом стегна.
У суді хлопець визнав провину, сказав, що його батьки відшкодували потерпілим збитки, та просив його суворо не карати.
Суд визнав хлопця винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвели до тяжких наслідків) та призначив йому два роки пробаційного нагляду з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.
Вирок суду може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду.