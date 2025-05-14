Чому зросте вартість навчання на контракті. У МОН назвали суму

У міністерстві пояснили, чи зможе держава компенсувати частину вартості контрактного навчання.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на «ZN,UA».

Як зазначив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький, у 2025 році вартість навчання на контракті зростатиме, якісна освіта не буває дешевою,

За інформацією Міністерства освіти та науки України, якщо в минулому році середня вартість контракту по Україні становила приблизно 35–38 тисяч гривень на рік, то вже цього року очікується під 50 тисяч гривень — це приблизно така ж сума, яку виділяє держава на підготовку одного студента-бюджетника.

Заступник міністра пояснив, що підвищення вартості навчання відбудеться не лише через інфляцію:

“Ми дуже часто говоримо про низькі зарплати наших учителів, але маємо розуміти, що зарплати викладачів вищої школи також низькі. А зарплата викладача напряму залежить від кількості студентів, які заходять у заклади вищої освіти, й від вартості їх навчання”.

Винницький також вказав, що в МОН розуміють, що така вартість контракту для багатьох українців є непосильною, тому частину цієї вартості держава компенсуватиме через систему грантів.

“Якщо раніше контрактник самостійно сплачував за контракт, наприклад, 38 тисяч гривень, то зараз, за підвищеної вартості, він платитиме 35 тисяч, а ще 15–16 тисяч отримає у формі гранту”, – пояснив він.

Винницький також назвав предмети, які найчастіше обирали абітурієнти на НМТ у цьому році. Заступник міністра також розповів, які міста для навчання в ЗВО є найпопулярнішими серед вступників.