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Ворог атакував Прикарпаття шахедами: всі деталі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ворог атакував Прикарпаття шахедами: всі деталі

Автор: Олег Мамчур
15/05/2025 06:30
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Вранці 15 травня, в Івано-Франківській області пролунали вибухи. В області лунала повітряна тривога.

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Про це інформує кореспондент Правда.іф.

Сигнал тривоги оголосили о 4:41. Причиною стала загроза ударів безпілотників. Звуки вибухів було чутно в кількох районах області.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив, що спрацювала ППО. За його словами, сили оборони відбивали атаку під час повітряної тривоги.

Відбій повітряної тривоги пролунав о 06:25.

Дякуємо ППО! Цивільна інфраструктура не постраждала! Попередньо загиблих і потерпілих нема!, – наголосив очільник Франківська.