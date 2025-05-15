Ворог атакував Прикарпаття шахедами: всі деталі

Вранці 15 травня, в Івано-Франківській області пролунали вибухи. В області лунала повітряна тривога.
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Про це інформує кореспондент Правда.іф.
Сигнал тривоги оголосили о 4:41. Причиною стала загроза ударів безпілотників. Звуки вибухів було чутно в кількох районах області.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив, що спрацювала ППО. За його словами, сили оборони відбивали атаку під час повітряної тривоги.
Відбій повітряної тривоги пролунав о 06:25.
Дякуємо ППО! Цивільна інфраструктура не постраждала! Попередньо загиблих і потерпілих нема!, – наголосив очільник Франківська.