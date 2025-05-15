Працювала ППО: Франківщину атакували російські шахеди, – Онищук

Сьогодні на світанку росіяни запустили шахеди на Івано-Франківщину, пише Правда ІФ
Тривожним був ранок на Прикарпатті.
Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ворог атакував область ударними безпілотниками з різних напрямків.
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Працювали наші Сили протиповітряної оборони. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
Дякую захисникам неба за відмінну роботу та всім службам, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки.