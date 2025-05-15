ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Працювала ППО: Франківщину атакували російські шахеди, - Онищук
Диван на коліщатках в темній вітальні

Працювала ППО: Франківщину атакували російські шахеди, – Онищук

Автор: Петро Якимчук
15/05/2025 07:27
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні на світанку росіяни запустили шахеди на Івано-Франківщину, пише Правда ІФ

Тривожним був ранок на Прикарпатті.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ворог атакував область ударними безпілотниками з різних напрямків.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Працювали наші Сили протиповітряної оборони. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Дякую захисникам неба за відмінну роботу та всім службам, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки.