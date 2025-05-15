Прикарпатські вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки ФОТО

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки
15 травня вранці внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об’єктів області, передає Правда ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС на Франківщині
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу.
Постраждалих немає.
До ліквідації пожежі було залучено 25 чоловік особового складу ГУ ДСНС в області та 5 одиниць техніки.