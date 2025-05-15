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Прикарпатські вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ударів ворожих шахедів ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки ФОТО

Автор: Петро Якимчук
15/05/2025 08:22
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Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки

15 травня вранці внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об’єктів області, передає Правда ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС на Франківщині

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Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу.

Постраждалих немає.

До ліквідації пожежі було залучено 25 чоловік особового складу ГУ ДСНС в області та 5 одиниць техніки.