17 днів залишилося до дня, на який шопоголіки всього світу з нетерпінням чекають цілий рік – всесвітній день шалених знижок Чорна П’ятниця.

В Івано-Франківську вже ажіотаж. Одна з наймасштабніших акцій – від девелоперської компанії blago. Йдеться не лише про приємні знижки, але й креативну подачу реклами. Головний герой сейлу – такса Цеглинка, яку ще від вчора шукає весь Франківськ. Відповідна й назва акції – «Гав-Гав, знижки не прогав!».

За умовами пропозиції, лише до 30 листопада покупцям пропонують знижки на нерухомість від blago:

• до -250 000 грн на всі квартири

• -10% на паркомісця

• -10% на комори

Знижка нараховується на суму фактичного внеску та не сумується з іншими акційними пропозиціями.

Інвестиції у нерухомість – один із найнадійніших способів зберегти кошти, особливо у часи такої інфляції, як зараз, наголошує девелопер. І саме період акцій – найбільш вдалий момент для тих, хто давно планував покупку. Ознайомитися з деталями акції «Гав-Гав, знижки не прогав!» можна на офіційному сайті компанії blago за посиланням:



https://blagodeveloper.com/najvygidnisha-akcziya-czogo-roku/?utm_source=zmi