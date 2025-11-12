Сумні вісті з фронту продовжують надходити на Івано-Франківщину, яка у кровопролитній війні втрачає своїх найкращих синів.

У середу, 12 листопада, Войнилівська територіальна громада зустрічатиме загиблого у бою Захисника України Юрія Пасєку.

О 10:00 годині траурний кортеж з тілом загиблого Воїна вирушить з Калуської ЦРЛ до Народного дому с-ща Войнилів, де об 11:00 годині відбудеться парастас.

Після парастасу розпочнеться чин похорону.

Відправа за загиблим Воїном відбудеться в УГКЦ Святих Косьми та Дамʼяна селища Войнилів.

Поховають Воїна на кладовищі у селищі Войнилів.

Просимо громаду гідно зустріти загиблого Героя ЮРІЯ ПАСЄКУ!, йдеться у дописі на офіційній сторінці громади.

27-річний старший солдат Юрій Пасєка, служив інспектором прикордонної служби 3-ї категорії – номер обслуги групи протитанкових гранатометів протитанкового відділення прикордонної протитанкової застави прикордонної комендатури швидкого реагування прикордонного загону в/ч, вірний військовій присязі загинув поблизу н.п. Костянтинівка Донецької області.