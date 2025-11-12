У понеділок, 10 листопада, Ланчинська селищна територіальна громада зустріла на щиті старшого навідника мінометного взводу мінометної батареї полеглого Героя Володимира Микитишина.

Про це повідомила Ланчинська територіальна громада, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Полеглий Герой Володимир Микитишин воював за українську землю з початку повномасштабного російського вторгнення із лютого 2022 року. Воїн загинув 29 жовтня 2025 року поблизу н.п. Виїмка Бахмутського району Донецької області.

Зустріч полеглого Володимира Микитишина

Чин Похорону в середу 12 листопада об 11:00 годині