Сьогодні Надвірнянщина проведе в останню путь героя Володимира Микитишина

Автор: Ігор Василик
Український військовий у бронежилеті та шоломі
У понеділок, 10 листопада, Ланчинська селищна територіальна громада зустріла на щиті старшого навідника мінометного взводу мінометної батареї полеглого Героя Володимира Микитишина.

Про це повідомила Ланчинська територіальна громада, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Полеглий Герой Володимир Микитишин воював за українську землю з початку повномасштабного російського вторгнення із лютого 2022 року. Воїн загинув 29 жовтня 2025 року поблизу н.п. Виїмка Бахмутського району Донецької області.

Люди тримають червоно-чорний прапор уздовж дороги
Зустріч полеглого Володимира Микитишина

Чин Похорону в середу 12 листопада об 11:00 годині

Український військовий на тлі прапора України
Володимир Микитишин

