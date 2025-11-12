Сумні вісті продовжують приходити на Прикарпаття із фронту. Сьогодні Дубовецька територіальна громада в останнє прощатиметься із полеглим захисником української землі Петром Бабельським, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Зустріч героя

У вівторок, 11 листопада, мешканці громади у глибокій скорботі зустріла “на щиті” ще одного Героя – уродженця села Лани Петра Бабельського.

Жителі сіл Тустань, Межигірці, Дубівці, Водники, Лани утворили живий коридор пошани.

Сотні людей із українськими стягами в руках схилили коліна, віддаючи данину поваги воїну, який поклав своє життя за мирне небо, востаннє дякуючи Героєві за його відданість і мужність.

