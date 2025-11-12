Чим цікавий сьогоднішній день – 12 листопада: свята, ювілеї, події

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
12 листопада – 120 років від дня народження Івана Крушельницького (1905-1934), письменника, перекладача, мистецтвознавця, графіка, родом з м. Коломиї (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району).
Репресований і розстріляний у 1934 р.
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.