Чотири населені пункти Івано-Франківщини змагатимуться за звання кращитуристичні мх туристичних сіл світу 2025

Вигода, Делятин, Криворівня та Липовиця, що на Івано-Франківщині, змагатимуться за право увійти до переліку кращих туристичних сіл світу 2025 року за версією UN Tourism.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної військової адміністрації, пише Ратуша.

6 лютого 2025 року Державне агентство розвитку туризму України оголосило відбір заявок на конкурс ООН Туризм “Найкращі туристичні села 2025”. Він тривав до 17 березня 2025. Україну можуть представляти вісім учасників.