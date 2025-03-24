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Чотири населені пункти Івано-Франківщини змагатимуться за звання кращих туристичних сіл світу 2025
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чотири населені пункти Івано-Франківщини змагатимуться за звання кращитуристичні мх туристичних сіл світу 2025

Автор: Олег Мамчур
24/03/2025 13:00
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Вигода, Делятин, Криворівня та Липовиця, що на Івано-Франківщині, змагатимуться за право увійти до переліку кращих туристичних сіл світу 2025 року за версією UN Tourism.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної військової адміністрації, пише Ратуша.

6 лютого 2025 року Державне агентство розвитку туризму України оголосило відбір заявок на конкурс ООН Туризм “Найкращі туристичні села 2025”. Він тривав до 17 березня 2025. Україну можуть представляти вісім учасників.

“Завдяки активній, цілеспрямованій, злагодженій співпраці представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, локального туристичного бізнесу та громадського сектору Івано-Франківська область буде представлена чотирма аплікантами — Вигодською, Делятинською, Верховинською, Спаською територіальними громадами”, — йдеться у дописі.