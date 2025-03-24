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У Франківську перевіряють інформацію про замінування трьох університетів
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську перевіряють інформацію про замінування трьох університетів

Автор: Олег Мамчур
24/03/2025 12:53
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В Івано-Франківську перевіряють інформацію про замінування трьох університетів.

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Йдеться про Івано-Франківський національний медичний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Університет Короля Данила.

На місці ймовірних замінувань працюють відповідні служби.