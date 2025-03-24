У Франківську перевіряють інформацію про замінування трьох університетів

В Івано-Франківську перевіряють інформацію про замінування трьох університетів.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Йдеться про Івано-Франківський національний медичний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Університет Короля Данила.
На місці ймовірних замінувань працюють відповідні служби.