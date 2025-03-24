Убитому ворогом Олександру Мацієвському присвоїли звання «Почесного громадянина Івано-Франківська»

Івано-Франківська міська рада посмертно присвоїла звання «Почесний громадянин Івано-Франківська» Олександру Мацієвському, українському воїну, розстріляному російськими окупантами за слова «Слава Україні».

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Про це повідомив міський голова Івано-Франківська ті зазначив, що найближчим часом зустрінеться з матір’ю Героя, щоб передати їй цю відзнаку.

Олександр Мацієвський був снайпером 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист України.

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У березні 2023 року з’явилося моторошне відео його страти: беззбройного українського військового розстріляли росіяни після того, як він промовив «Слава Україні». Ці кадри облетіли весь світ та стали символом незламності українського духу.

Цим рішенням Івано-Франківськ ще раз підтвердив єдність України, а також вшанував пам’ять воїна, який до останнього подиху залишився вірним своїй державі.