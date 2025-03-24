Франківські депутати звернулись до Президента з вимогою не розглядати закон щодо реформи децентралізації

Сьогодні в Івано-Франківську на сесії міської ради депутати звернулись до Президента та Верховної Ради України з вимогою зняти з розгляду проєкт Закону України №4298.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа

“Бо цей законопроєкт має на меті згорнути реформу децентралізації, запровадити жорсткий нагляд за органами місцевого самоврядування та обмежити надання послуг мешканцям громади”, – наголошує мер.

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Звернення Івано-Франківської міської ради

щодо зняття з розгляду проєкту Закону України №4298 «Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні»

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Стаття 7 Конституції України говорить, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Сьогодні, чи не вперше з часу проголошення Незалежності України ми спостерігаємо спробу демонтувати основи місцевого самоврядування та основоположні принципи демократій й верховенства права у нашій державі.

Зареєстрований у Верховній Раді України та фактично уже підготовлений до розгляду у сесійній залі проєкт Закону України №4298 «Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні» суперечить Конституції України та Європейській хартії місцевого самоврядування.

Прийняття запропонованої редакції законопроєкту №4298 суперечить всім зобов’язанням України в частині продовження реформи з децентралізації та повертає умови самоврядування в норми до Революції Гідності, в часи регіоналів.

Сьогодні Україна стоїть перед вибором шляху: згортання або продовження реформи з децентралізації. Це важливий вибір для кожного українця та наших партнерів, бо сильне місцеве самоврядування це обов’язкова умова демократії.

Запропонована редакція законопроєкту №4298, в якому, зокрема, передбачено створення 27-го у списку контролерів і наглядачів за громадами органу. Так, законопроєктом передбачено, що цей орган одночасно регулюватиме галузеві питання, призначатиме керівників підприємств, реалізовуватиме державну політику в регіоні, контролюватиме місцеве самоврядування й матиме право зупиняти рішення місцевих рад без суду…

Саме так, згідно з цим законопроєктом, будь-яке рішення голови громади, місцевої ради, виконавчого комітету чи департаменту може бути зупинене без суду.

Органи місцевого самоврядування неодноразово заявляли про неабиякі ризики, що криються у запропонованій редакції законопроєкту, зокрема – ризики для ефективного управління громади, адже такі повноваження можуть бути використані для політичного тиску чи безпідставного блокування рішень, що негативно впливатиме на розвиток місцевих громад.

Асоціація міст України системно виступає проти антиконституційних норм в законопроєкті №4298, якими знищується незалежність місцевого самоврядування. Фактично усі запропоновані до сьогодні фаховими експертами та представниками громадянського суспільства зауваження до цього законопроєкту не бралися до уваги ні самими авторами законопроєкту, ні керівництвом Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Запропонована редакція законопроєкту не вирішує наявні проблеми, не виконує завдань децентралізації і не дозволяє одночасно із запровадженням нагляду виконати також зобов’язання про розмежування компетенції місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування територіальних громад.

Ми добре розуміємо, що в Україні має бути реформовано систему державних місцевих органів влади. Зокрема вважаємо, що замість районних державних адміністрацій та обласних державних адміністрацій мають бути створені та наділені повноваженнями виконавчі комітети районних і обласних рад, що забезпечувало б чітке розмежування повноважень.

Натомість бачимо, що запропонований законопроєкт №4298 згортає реформу децентралізації, жорстко впроваджує нагляд за органами місцевого самоврядування місцевими адміністраціями. Вважаємо, що це призведе до збільшення корупційних ризиків, до тиску на органи місцевого самоврядування та нівелюватиме реформу децентралізації влади.

У разі схвалення цього законопроєкту будуть створені підстави для знищення місцевого самоврядування, обмеження надання послуг мешканцям громад.

На підставі вищенаведеного вимагаємо зняття з розгляду проєкту Закону України №4298 «Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні».