Відомо, де на Прикарпатті цього тижня будуть приймати виїзні медичні бригади: графіки

«Дні здоров’я» на Прикарпатті: продовжують свою роботу виїзні бригади лікарів.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Під час виїздів можна пройти базові обстеження, огляд у лікарів, зробити профілактичні щеплення, пише Правда.

Цього тижня вони працюватимуть за таким графіком:

Бригади Товариства Червоного Хреста:

24.03 – Черніїв, Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Кути, Чагрів, Колінки, Петранка;

25.03 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного,8 ), Смодна, Черче (огляд паліативних хворих), Колінки, Ясеновець;

26.03 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Слобідка, Бистрець, Помонята, Топорівці, Липовиця;

27.03 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Красилівка, Акрешора, Приозерне, Іллінці, Нижній Струтинь;

28.03 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Вербовець, Любша, Іллінці, Спас.

Працюватимуть бригади «Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України»:

24.03 – Івано-Франківськ (Вічевий майдан), Пійло;

25.03 – Надвірна (Галицька, 36);

26.03 – Чернелиця;

27.03 – Дзвиняч, Витвиця, Парище.

Відбудуться виїзні прийоми бригад гінекологів: