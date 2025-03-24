Відомо, де на Прикарпатті цього тижня будуть приймати виїзні медичні бригади: графіки

«Дні здоров’я» на Прикарпатті: продовжують свою роботу виїзні бригади лікарів.
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Під час виїздів можна пройти базові обстеження, огляд у лікарів, зробити профілактичні щеплення, пише Правда.
Цього тижня вони працюватимуть за таким графіком:
Бригади Товариства Червоного Хреста:
- 24.03 – Черніїв, Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Кути, Чагрів, Колінки, Петранка;
- 25.03 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного,8 ), Смодна, Черче (огляд паліативних хворих), Колінки, Ясеновець;
- 26.03 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Слобідка, Бистрець, Помонята, Топорівці, Липовиця;
- 27.03 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Красилівка, Акрешора, Приозерне, Іллінці, Нижній Струтинь;
- 28.03 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Вербовець, Любша, Іллінці, Спас.
Працюватимуть бригади «Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України»:
- 24.03 – Івано-Франківськ (Вічевий майдан), Пійло;
- 25.03 – Надвірна (Галицька, 36);
- 26.03 – Чернелиця;
- 27.03 – Дзвиняч, Витвиця, Парище.
Відбудуться виїзні прийоми бригад гінекологів:
- 24.03 – Слобідка;
- 25.03 – Чорнолізці, Ковалівка;
- 26.03 – Хом‘яківка, Раківчик;
- 27.03 – Терновиця, Отинія;
- 28.03 – Саджавка.