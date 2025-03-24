Поліція Прикарпаття ліквідувала канал незаконного обігу зброї та затримала учасників злочинного угруповання

Правоохоронці встановили, що до торгівлі зброєю та боєприпасами причетні троє мешканців Івано-Франківщини та мешканець Дніпропетровської області. Слідчі задокументували, що за півроку фігуранти збули цілий арсенал озброєння.
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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області
На Прикарпатті поліцейські провели масштабну операцію, в результаті якої викрили та затримали організовану групу. Фігурантам – 20, 21 та 22 та 32 роки.
“Поліцейські задокументували декілька фактів збуту, під час яких ділки продали 17 бойових гранат, 4 гранатомети, кулемет ПКМ, 2 автомати Калашникова, декілька тисяч набоїв різних калібрів та інше. Вартість озброєння та вибухових засобів сягає близько мільйона гривень. Завдяки злагодженій роботі слідчих Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції та СБУ, усю зброю вилучено”, – йдеться у дописі
За участі спецпідрозділів поліції Івано-Франківської та Дніпропетровської областей, поліцейські провели понад 10 обшуків за місцями проживання спільників та в їхніх транспортних засобах. Під час обшуків також вилучили мобільні телефони, банківські картки, запали до ручних гранат та револьвер.
У результаті спецоперації чотирьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм уже оголошено про підозру у вчиненні злочинів у складі організованої групи, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Суд обрав усім запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Наразі досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття встановлює джерело походження зброї та інших осіб, причетних до її незаконного обігу.