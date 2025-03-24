Відійшов у засвіти директор Городенківського ліцею Антошко Іван

Сьогодні, на 57-му році життя, відійшов у вічність мудрий педагог, досвідчений керівник, депутат районної та міської ради кількох скликань, справжній державник і великий патріот України – багаторічний директор Городенківського ліцею №1 ім. Івана Данилюка Антошко Іван Єфімович.

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Повідомляє Городенківська міська рада територіальної громади, пише Правда.іф

32 роки він присвятив освітянській справі, з яких 27 років очолював Городенківський ліцей №1 ім. Івана Данилюка. Його життя було наповнене служінням освіті, рідній громаді та державі. Завдяки його наполегливій праці, мудрості та невтомному прагненню до розвитку ліцей став осередком знань, виховання і патріотизму.

Іван Єфімович виховав не одне покоління молоді, залишивши після себе не лише міцний навчальний заклад, а й світлу пам’ять у серцях учнів, колег, друзів та всіх, хто мав честь із ним працювати. Він завжди стояв на сторожі правди, гідності та справедливості, був відданим своїй справі та рідному місту.

Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Розділяємо ваш біль та скорботу в цей тяжкий час.