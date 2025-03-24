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У Калуші горіла СТО: врятували 20 автівок. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші горіла СТО: врятували 20 автівок. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
24/03/2025 09:46
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Вночі 24 березня трапилася пожежа на станції технічного обслуговування (СТО) автотранспорту в місті Калуші. Рятувальникам про це повідомили о 03:21.

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До прибуття рятувальників двоповерхова будівля була повністю охоплена вогнем, площа пожежі складала 400 кв. м.

Вогонь знищив 5 автомобілів, які знаходилися всередині приміщення.

Пожежна машина гасить пожежу вночі на будівлі.
Пожежник на висоті гасить пожежу вночі.

Вогнеборці врятували 20 автомобілів, які знаходились на території СТО, а також поруч розташовану складську будівлю.

“Рятувальники локалізували пожежу о 04:20, а о 06:06 – ліквідували. Всього до ліквідації пожежі залучали 26 рятувальників та 6 спецавтомобілів”, – йдеться у повідомленні.

Пожежа в будівлі, пожежники гасять вогонь
Пожежа в будівлі, робота рятувальників ввечері.