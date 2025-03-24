У Калуші горіла СТО: врятували 20 автівок. ФОТО

Вночі 24 березня трапилася пожежа на станції технічного обслуговування (СТО) автотранспорту в місті Калуші. Рятувальникам про це повідомили о 03:21.

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До прибуття рятувальників двоповерхова будівля була повністю охоплена вогнем, площа пожежі складала 400 кв. м.

Вогонь знищив 5 автомобілів, які знаходилися всередині приміщення.

Вогнеборці врятували 20 автомобілів, які знаходились на території СТО, а також поруч розташовану складську будівлю.