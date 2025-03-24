ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Погода в Івано-Франківській області 24 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 24 березня

Автор: Олег Мамчур
24/03/2025 09:15
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

24 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями та помірний дощ.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це Правду інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 4-6° тепла, вдень повітря прогріється до 14-16° тепла.
  • По області вночі — від 1° до 6° тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 12-17° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі температура повітря коливатиметься від 1° до 6° тепла, вдень — 5-10° тепла.

Вітер — південно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.