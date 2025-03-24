Погода в Івано-Франківській області 24 березня

24 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями та помірний дощ.

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Про це Правду інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 4-6° тепла, вдень повітря прогріється до 14-16° тепла.

По області вночі — від 1° до 6° тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 12-17° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі температура повітря коливатиметься від 1° до 6° тепла, вдень — 5-10° тепла.

Вітер — південно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.