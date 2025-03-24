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У Франківську відкриють меморіальну дошку полеглому захиснику Михайлу Морозу
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відкриють меморіальну дошку полеглому захиснику Михайлу Морозу

Автор: Олег Мамчур
24/03/2025 08:46
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В Івано-Франківську 24 березня відкриють анотаційну дошку Герою Михайлу Морозу.

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Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків, пише Правда.

Захисник України, Михайло Мороз був старшим солдатом, помічником гранатометника 2-го взводу 2-ї роти 7-го стрілецького батальйону.

Відкриють пам’ятний знак на фасаді Вищого професійного училища №21 (вул. Тисменицька, 248) о 13:00.

“Приходьте вшанувати пам’ять полеглого Захисника України”.