У Франківську відкриють меморіальну дошку полеглому захиснику Михайлу Морозу

В Івано-Франківську 24 березня відкриють анотаційну дошку Герою Михайлу Морозу.
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Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків, пише Правда.
Захисник України, Михайло Мороз був старшим солдатом, помічником гранатометника 2-го взводу 2-ї роти 7-го стрілецького батальйону.
Відкриють пам’ятний знак на фасаді Вищого професійного училища №21 (вул. Тисменицька, 248) о 13:00.
“Приходьте вшанувати пам’ять полеглого Захисника України”.