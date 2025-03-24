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Сили оборони України знищили чотири вертольоти в тилу ворога. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сили оборони України знищили чотири вертольоти в тилу ворога. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
24/03/2025 08:22
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Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 в Білгородській області рф.

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Про це повідомили у командуванні ССО, пише Правда.

Зазначається, що відпрацювання цілі проводилось боєприпасами HIMARS зі 180 000 вольфрамових уламків в кожному.

Ка-52 — ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

Всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації — замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.

«Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного», — йдеться у дописі.