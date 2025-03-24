Ще 1280 ліквідованих окупантів і 4 гелікоптери: втрати ворога за добу

Українські захисники й захисниці за минулу добу ліквідували ще 1280 російських загарбників. Також знищили десятки одиниць техніки й озброєння агресора.

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Станом на ранок 24 березня загальні втрати Росії у повномасштабній війні вже перевищили 904 тисячі бійців, повідомляє Правда з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 904760 (+1280) осіб ліквідовано

904760 (+1280) осіб ліквідовано танків ‒ 10420 (+8)

10420 (+8) бойових броньованих машин ‒ 21652 (+16)

21652 (+16) артилерійських систем ‒ 25129 (+81)

25129 (+81) РСЗВ ‒ 1338 (+5)

1338 (+5) засоби ППО ‒ 1117 (+1)

1117 (+1) літаків ‒ 370 (0)

370 (0) гелікоптерів ‒ 335 (+4)

335 (+4) БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 30641 (+146)

30641 (+146) крилаті ракети ‒ 3121 (0)

3121 (0) кораблі / катери ‒ 28 (0)

28 (0) підводні човни ‒ 1 (0)

1 (0) автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 41726 (+116)

41726 (+116) спеціальна техніка ‒ 3785 (+1)

Дані уточнюються…