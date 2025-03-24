Ще 1280 ліквідованих окупантів і 4 гелікоптери: втрати ворога за добу

Українські захисники й захисниці за минулу добу ліквідували ще 1280 російських загарбників. Також знищили десятки одиниць техніки й озброєння агресора.
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Станом на ранок 24 березня загальні втрати Росії у повномасштабній війні вже перевищили 904 тисячі бійців, повідомляє Правда з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 904760 (+1280) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10420 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 21652 (+16)
- артилерійських систем ‒ 25129 (+81)
- РСЗВ ‒ 1338 (+5)
- засоби ППО ‒ 1117 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (+4)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 30641 (+146)
- крилаті ракети ‒ 3121 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 41726 (+116)
- спеціальна техніка ‒ 3785 (+1)
Дані уточнюються…