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Ще 1280 ліквідованих окупантів і 4 гелікоптери: втрати ворога за добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ще 1280 ліквідованих окупантів і 4 гелікоптери: втрати ворога за добу

Автор: Олег Мамчур
24/03/2025 07:57
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Українські захисники й захисниці за минулу добу ліквідували ще 1280 російських загарбників. Також знищили десятки одиниць техніки й озброєння агресора.

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Станом на ранок 24 березня загальні втрати Росії у повномасштабній війні вже перевищили 904 тисячі бійців, повідомляє Правда з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 904760 (+1280) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10420 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 21652 (+16)
  • артилерійських систем ‒ 25129 (+81)
  • РСЗВ ‒ 1338 (+5)
  • засоби ППО ‒ 1117 (+1)
  • літаків ‒ 370 (0)
  • гелікоптерів ‒ 335 (+4)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 30641 (+146)
  • крилаті ракети ‒ 3121 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 41726 (+116)
  • спеціальна техніка ‒ 3785 (+1)

Дані уточнюються…

Орієнтовні втрати противника, інфографіка від ЗСУ.