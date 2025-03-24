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Сьогодні Калуська громада прощається російським добровольцем "Туристом", який воював за Україну
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Калуська громада прощається російським добровольцем “Туристом”, який воював за Україну

Автор: Олег Мамчур
24/03/2025 07:35
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У понеділок, 24 березня, Калуська громада зустріне 29-річного полеглого захисника України – Антона, позивний «Турист».

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Про це повідомив голова громади Андрій Найда, пише Правда.

Об 11:00 траурна колона з тілом Героя вирушить від Калуської ЦРЛ і пройде вулицями міста:

  • Івано-Франківська
  • Бандери
  • Грушевського
  • Винниченка
  • просп. Лесі Українки
  • бул. Незалежності
  • Європейська
  • ПК «Мінерал»

Об 11:30 відбудеться парастас, а о 14:00 розпочнеться чин похорону. Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.

Воїн Антон на псевдо "Турист" проходив військову службу за контрактом в одній з військових частин Збройних Сил України.

Антон — родом з росії. Він добровольцем долучився до українського війська на початку повномасштабного вторгнення рф та воював у “найгарячіших точках” фронту. Служив у Російському добровольчому корпусі — підрозділі Головного управління розвідки Міноборони.

Антон “Турист” загинув 17 лютого 2025 року на Харківщині. У травні йому виповнилося б 30 років.

Антон воював й товаришував разом з братами Романом та Леонідом Бутусіними, які загинули у березні 2022 року. Їхнім спільним бажанням було те, щоб у разі загибелі їх усіх поховали поряд. Тому “Турист” спочиватиме поблизу братів Бутусіних.