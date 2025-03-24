Ліга націй-2024/2025: збірна України поступилася Бельгії за підсумками плей-оф

23 березня національна збірна України в межах плей-оф Ліги націй-2024/2025 проводила виїзний матч-відповідь проти команди Бельгії.

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Три дні тому в Мурсії синьо-жовті здобули ефектну перемогу — 3:1. Тепер же збірна України вирушила до Генка на матч-відповідь проти бельгійців. Переможець протистояння отримував перепустку в Лігу А циклу-2026/2027.

Напередодні наша команда залишилася без правих захисників — Конопля й Сич вибули через травми. За таких умов Сергій Ребров виставив тактичну схему з трьома центрбеками та зробив чотири зміни в стартовому складі (на поле вийшли Сваток, Ярмолюк, Гуцуляк і Ванат).

Фото: Дан Балашов

Господарі очікувано одразу ж заволоділи ініціативою, а українці зосередилися на контратаках. Тривалий час синьо-жовті здорово оборонялися й не дозволяли суперникам створювати небезпечні моменти. Лише в середині першого тайму де Брюйне непогано пробив над воротами. Наші хлопці відповіли невлучною спробою Зінченка.

Ближче до перерви гостроти від бельгійців побільшало, також вони регулярно загрожували після стандартів. Зокрема, після одного з кутових Ванат зрізав м’яч у стійку власних воріт, можна пригадати й удар де Брюйне в площину зі штрафного. Утім, синьо-жовті відбилися.

Фото: Дан Балашов

У другому таймі малюнок гри не змінився. Одразу по перерві над поперечиною пробив Кастань, пізніше Лунін не дав пробити себе Ванакену, якого вивів на вбивчу позицію Доку. На 62-й хвилині Лукаку якимось дивом не влучив із кількох метрів у порожні ворота після кутового. Українці відповіли невдалою спробою Судакова пробити з подачі Миколенка.

Невдовзі Миколенко зазнав пошкодження, і в паузі Сергій Ребров здійснив потрійну заміну. Руді Гарсія також випустив нових футболістів, одним з яких був де Кюйпер, що одразу ж після передачі Доку відкрив рахунок у поєдинку. Невдовзі Ванакен замикав подачу партнера — Лунін врятував гостей. Проте на 75-й хвилині бельгійці забили вдруге, коли Лукаку в падінні влучно завершив навіс від де Брюйне.

Фото: Дан Балашов

Синьо-жовті відповіли ударом Довбика головою — Селс парирував. Утім, господарі не втратили ініціативи, і на 86-й хвилині Лукаку отримав пас на хід від Ванакена й ударом у дальній кут оформив дубль. У підсумку підопічні Руді Гарсії виграли — 3:0 і стали переможцями двоматчевого протистояння. Тож збірна України залишиться в дивізіоні В.

Ліга націй-2024/2025. Плей-оф за місце в Лізі А. Матч-відповідь

Бельгія — Україна — 3:0 (0:0)

Голи: де Кюйпер (70), Лукаку (75, 86).

Бельгія: Селс, Меньє (де Кюйпер, 69), Фас, Дебаст, Кастань, Ванакен, Раскін (Гейнен, 90), де Брюйне (к), Троссард (Салемакерс, 69), Лукаку, Доку.

Запасні: Ламменс, Вандевордт, Мокіо, Опенда, Лукебакіо, де Вінтер, де Кетеларе, Мехеле, Батшуаї.

Тренер: Руді Гарсія.

Україна: Лунін, Забарний, Сваток (Яремчук, 89), Матвієнко (к), Зінченко, Калюжний, Ярмолюк, Миколенко (Михайліченко, 69), Гуцуляк (Ярмоленко, 89), Ванат (Довбик, 69), Судаков (Циганков, 69).

Запасні: Трубін, Різник, Бондар, Назарина, Шапаренко, Буяльський, Назаренко.

Тренер: Сергій Ребров.

Арбітр: Данієль Зіберт (Німеччина).

Попереджені: Раскін (5), Ванакен (90+4) — Забарний (12), Зінченко (29), Гуцуляк (45+2), Ванат (58).

23 березня. Генк. Cegeka Arena.

Перший матч — 1:3.