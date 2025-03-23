Папі Римському доведеться заново вчитися говорити після кисневої терапії

Папа Франциск знову вчиться говорити після тривалої кисневої терапії.

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Про це повідомив голова доктринального офісу Ватикану, кардинал Віктор Мануель Фернандес.

Стан Папи залишається стабільним із незначними покращеннями дихання та рухливості. Він більше не потребує механічної вентиляції легенів і отримує кисень лише через невеликий шланг під носом. Але через тривале використання кисневої терапії він змушений заново вчитися говорити.

«Папа почувається дуже добре, але сильний потік кисню все висушує. Йому потрібно заново вчитися говорити, але загальний фізичний стан такий, як і був раніше», – розповів кардинал.

Нагадаємо, Папу Римського Франциска госпіталізували до лікарні з бронхітом 14 лютого, там йому діагностували пневмонію із двостороннім запаленням легень.