У високогір’ї Карпат сніголавинна небезпека

У горах оголошено штормове попередження щодо сніголавинної небезпеки третього рівня.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття, передає Правда.іф

Прикарпатські рятувальники попереджають про погані погодні умови у високогір’ї Карпат: хмарно, туман та обмежена видимість.

“Будьте обережні під час мандрівок. Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов’язково завантажте застосунок “Порятунок у горах”, – йдеться у дописі.

Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме:

голосових дзвінків;

передачі сигналів “SOS” із географічними координатами.

Посилання для завантаження застосунку “Порятунок у горах”: http://surl.li/hbabwg