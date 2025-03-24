У високогір’ї Карпат сніголавинна небезпека

У горах оголошено штормове попередження щодо сніголавинної небезпеки третього рівня.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття, передає Правда.іф
Прикарпатські рятувальники попереджають про погані погодні умови у високогір’ї Карпат: хмарно, туман та обмежена видимість.
“Будьте обережні під час мандрівок. Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов’язково завантажте застосунок “Порятунок у горах”, – йдеться у дописі.
Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме:
- голосових дзвінків;
- передачі сигналів “SOS” із географічними координатами.
Посилання для завантаження застосунку “Порятунок у горах”: http://surl.li/hbabwg