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Сніг і туман навколо будівлі в горах.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У високогір’ї Карпат сніголавинна небезпека

Автор: Оксана Марушкевич
24/03/2025 11:25
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У горах оголошено штормове попередження щодо сніголавинної небезпеки третього рівня.

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 Повідомляють Гірські рятувальники Прикарпаття, передає Правда.іф

Прикарпатські рятувальники попереджають про погані погодні умови у високогір’ї Карпат: хмарно, туман та обмежена видимість.

“Будьте обережні під час мандрівок. Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов’язково завантажте застосунок “Порятунок у горах”, – йдеться у дописі.

Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме:

  • голосових дзвінків;
  • передачі сигналів “SOS” із географічними координатами.

Посилання для завантаження застосунку “Порятунок у горах”: http://surl.li/hbabwg