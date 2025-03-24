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Відсьогодні на Прикарпатті запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відсьогодні на Прикарпатті запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР

Автор: Олег Мамчур
24/03/2025 11:56
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З понеділка, 24 березня, в Україні запрацюють ще 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

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Про це своїх читачів інформує Правда з посиланням на судово-юридичну газету.

На Івано-Франківщині камери працюватимуть поблизу Калуша:

  • просп. Лесі Українки, 27 – камера фіксує у напрямку вул. Дзвонарська
  • вул. Богдана Хмельницького, 19 – камера фіксує у напрямку вул. Тихого

Камери фіксуватимуть перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехресть, виїзд на зустрічну смугу та інші порушення.