Відсьогодні на Прикарпатті запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР

З понеділка, 24 березня, в Україні запрацюють ще 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це своїх читачів інформує Правда з посиланням на судово-юридичну газету.

На Івано-Франківщині камери працюватимуть поблизу Калуша:

просп. Лесі Українки, 27 – камера фіксує у напрямку вул. Дзвонарська

вул. Богдана Хмельницького, 19 – камера фіксує у напрямку вул. Тихого

Камери фіксуватимуть перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехресть, виїзд на зустрічну смугу та інші порушення.