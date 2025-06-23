Что такое Air Flow и как она работает

Здоровье зубов напрямую зависит не только от правильной гигиены в домашних условиях, но и от регулярного профессионального ухода. Одной из самых щадящих и современных процедур считается метод Air Flow — способ, при котором с помощью направленной струи воды, воздуха и абразивного порошка удаляются мягкие отложения и пигментированный налет. Эта технология не повреждает эмаль и подходит для большинства пациентов, включая тех, кто носит ортодонтические конструкции или имеет повышенную чувствительность зубов.

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При выборе метода гигиенической чистки важно учитывать не только эффективность, но и стоимость. Именно поэтому всё чаще интересует запрос air flow чистка зубов цена. Цена процедуры может варьироваться в зависимости от региона, квалификации специалиста и используемых материалов, однако остаётся доступной в сравнении с лечением осложнений, которые возникают при отсутствии гигиены. Эта процедура позволяет не только освежить дыхание и улучшить внешний вид улыбки, но и предупредить развитие кариеса, гингивита и пародонтита. Особенно актуальна она перед ортодонтическим лечением, установкой виниров или имплантов.

Air Flow применяется как самостоятельная процедура или в комплексе с другими методами, такими как ультразвук. Благодаря этому удается добиться максимального очищения поверхности зубов и межзубных промежутков. Сама процедура комфортна, безболезненна и занимает в среднем 30–45 минут, не требует анестезии и не оставляет после себя неприятных ощущений.

Этапы проведения процедуры и показания

Процедура начинается с предварительного осмотра полости рта. Стоматолог определяет наличие мягкого или пигментированного налета, а также оценивает состояние дёсен. При необходимости выполняется удаление твёрдого камня с помощью ультразвука, после чего начинается основной этап — обработка системы Air Flow. Струя подаётся под контролируемым давлением и равномерно обрабатывает каждую зону, особенно участки, труднодоступные для обычной щётки.

Air Flow особенно показан в следующих случаях: при наличии стойкого пигментированного налета (от кофе, табака, чая, красного вина), перед отбеливанием зубов, при подготовке к ортодонтическому или протезному лечению. Также метод подходит для людей, у которых из-за анатомических особенностей быстро скапливается налёт, или для тех, кто просто хочет освежить дыхание и улучшить внешний вид зубов.

Процедура безопасна, но имеет определённые противопоказания. К ним относятся острые воспаления слизистой, эрозивные поражения эмали, аллергия на компоненты порошка или тяжелые формы бронхиальной астмы. В остальных случаях Air Flow помогает добиться отличного эффекта без вреда для тканей зуба и десны. После завершения процедуры пациент получает рекомендации по дальнейшему уходу и подбору средств гигиены.

Эффект и преимущества регулярного применения

Регулярное проведение Air Flow позволяет не только поддерживать белизну зубов, но и снижает риск развития заболеваний полости рта. Удаление налёта значительно снижает количество бактерий, которые вызывают воспаления дёсен и кариес. Уже после одной процедуры ощущается заметная свежесть дыхания, гладкость зубной поверхности и визуальное осветление эмали на один-два тона.

В отличие от отбеливания, Air Flow не изменяет структуру эмали, не вызывает повышенной чувствительности и подходит даже детям или подросткам. Кроме того, это один из немногих методов, который можно безопасно использовать при беременности и лактации. Эффект сохраняется в среднем от трёх до шести месяцев в зависимости от образа жизни и индивидуальных особенностей организма.

Профессиональная гигиена Air Flow — это не просто косметическая услуга. Это элемент системного подхода к стоматологическому здоровью, позволяющий предотвратить серьезные заболевания и сохранить природную эстетику зубов. Она особенно эффективна при регулярном применении в рамках комплексной профилактики и индивидуального плана ухода.