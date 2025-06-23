Карпатський національний університет потрапив у ТОП-10 найкращих університетів України

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника потрапив у ТОП-10 найкращих університетів України за версією рейтингу «Топ-200 Україна 2025».
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Про це повідомляють на сторінці навчального закладу, пише Правда.іф.
Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, оприлюднив дев’ятнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2025».
У ньому Карпатський університет посів 8 позицію – попереду лише три провідні університети Києва, два провідні університети Львова та університет Сум і Харкова.
А серед класичних університетів України — пʼяте місце.
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника значно покращив свої показники, адже у минулому році, займав 17-те місце у цьому рейтингу.
“Попри всі виклики нам вдалося з двадцятки найкращих потратити у ТОП-10 цього рейтингу! Це наша командна робота! Не зупиняємось, адже маємо амбітні цілі — лідерство у Карпатському єврорегіоні!” – наголошують у дописі.