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Прикарпатський університет, фасад будівлі
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Карпатський національний університет потрапив у ТОП-10 найкращих університетів України

Автор: Оксана Марушкевич
23/06/2025 19:59
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Карпатський національний університет імені Василя Стефаника потрапив у ТОП-10 найкращих університетів України за версією рейтингу «Топ-200 Україна 2025».

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Про це повідомляють на сторінці навчального закладу, пише Правда.іф.

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, оприлюднив дев’ятнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2025».

У ньому Карпатський університет посів 8 позицію – попереду лише три провідні університети Києва, два провідні університети Львова та університет Сум і Харкова.

А серед класичних університетів України — пʼяте місце.

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника значно покращив свої показники, адже у минулому році, займав 17-те місце у цьому рейтингу.

“Попри всі виклики нам вдалося з двадцятки найкращих потратити у ТОП-10 цього рейтингу! Це наша командна робота! Не зупиняємось, адже маємо амбітні цілі — лідерство у Карпатському єврорегіоні!” – наголошують у дописі.