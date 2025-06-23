Карпатський національний університет потрапив у ТОП-10 найкращих університетів України

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника потрапив у ТОП-10 найкращих університетів України за версією рейтингу «Топ-200 Україна 2025».

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляють на сторінці навчального закладу, пише Правда.іф.

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, оприлюднив дев’ятнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2025».

У ньому Карпатський університет посів 8 позицію – попереду лише три провідні університети Києва, два провідні університети Львова та університет Сум і Харкова.

А серед класичних університетів України — пʼяте місце.

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника значно покращив свої показники, адже у минулому році, займав 17-те місце у цьому рейтингу.