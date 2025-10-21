Чи будуть українці знову переводити годинники восени

Ще торік мала б закінчитися палка дискусія щодо переведення годинників на літній і зимовий час, коли у Верховній Раді був підтриманий законопроєкт про скасування переходу. Пише ТСН.

Українці повинні були залишитися на зимовому часі, який би називався «київським». Однак через те, що президент України законопроєкт не підписав, все залишилося по-старому.

Враховуючи цей факт, у жовтні українці знову переводитимуть годинники на зимовий час. Звісно, все це за умови, що жоден парламентар не порушить цю тему знову, пропонуючи новий варіант.

Коли переводимо годинники на зимовий час 2025 року

На зимовий час в Україні годинники переводять останньої неділі жовтня. 2025 року це буде 26 жовтня. О 4 годині ранку стрілки повертають на одну годину назад. Звісно, сучасні електронні прилади переводити не потрібно, вони це зроблять самостійно.

Нагадаємо, що Україна входить до переліку з 70 країн світу, де навесні та восени традиційно переводять стрілки годинників. А 120 країн такої практики не мають. На це є свої причини. В деяких коригувати час просто недоцільно, наприклад, якщо держава розташована дуже близько від екватора.

Чи переводять годинники в Європі

В Європі немає одностайної думки щодо переведення годинників на літній і зимовий час. Так, 2024 року група євродепутатів звернулася до Урсули фон дер Ляєн, щоб виконати вимоги громадян і скасувати перехід двічі на рік.

7 років тому в Європі провели опитування серед громадян. Більшість опитаних тоді відповіли, що відчувають сильну «втому» під час сезонних переходів. Згодом скасування переведення годинників підтримали в Європарламенті, але через пандемію ковіду рішення не було впроваджене. Цю тему так і не закрили, а тому європарламентарі час від часу нагадують про шкідливість переходу на літній і зимовий час для здоров’я.

Як правильно підготуватися до переведення годинників на зимовий час

Здавалося б, дрібниця: просто переставити час і насолоджуватися додатковою годиною сну. Проте для організму навіть така незначна зміна може стати стресом. Щоб адаптація пройшла легко й без наслідків для самопочуття, варто підготуватися завчасно:

Почніть адаптацію заздалегідь — за 4–5 днів до переведення годинників поступово зрушуйте свій режим сну на 10–15 хвилин щодня. Так організм непомітно пристосується до нового ритму, і перехід не спричинить відчуття розбитості чи сонливості. Дотримуйтеся стабільного розпорядку — навіть після зміни часу важливо прокидатися та лягати спати в однакові години. Чіткий режим допоможе швидше відновити внутрішній біологічний годинник і підтримувати гарне самопочуття. Проводьте більше часу на свіжому повітрі — природне денне світло — один із найефективніших способів «переналаштувати» організм. Ранкові прогулянки або короткі виходи на вулицю вдень допоможуть підвищити рівень енергії та настрій. Слідкуйте за харчуванням та навантаженнями — не переїдайте на ніч і уникайте важкої їжі перед сном. Легка вечеря та помірна фізична активність сприятимуть якісному відпочинку й легкому пробудженню. Налаштуйте техніку заздалегідь — більшість сучасних гаджетів переводять час автоматично, але не забудьте про механічні годинники, будильники та побутові прилади. Перевірте все заздалегідь, щоб не запізнитися у перший день після зміни часу. Подбайте про емоційний комфорт — коротші дні та ранні сутінки можуть впливати на настрій. Плануйте приємні справи у світлу пору, використовуйте тепле штучне освітлення ввечері та приділяйте увагу відпочинку.

Переведення годинників на зимовий час — це не лише технічна дія, а й невелике перезавантаження вашого внутрішнього ритму. Завчасна підготовка допоможе уникнути стресу, зберегти продуктивність і підтримати гарне самопочуття в осінньо-зимовий період.