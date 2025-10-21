Трамп повернувся до своїх старих поглядів на Росію

Президент США Дональд Трамп, схоже, повернувся до своїх старих поглядів на Росію після телефонної розмови з лідером Кремля Володимиром Путіним. Про це пише видання The Times, повідомляє ТСН.

Журналісти звернули увагу, що візит Зеленського до США 17 жовтня виявився безрезультатним.

«Попередня зустріч цього року підкреслила відсутність взаєморозуміння між президентами США та України, що важливо для Трампа і зберігається досі. На відміну від цього, схоже, достатньо лише утішного телефонного дзвінка Путіна і ще одного саміту, щоб віддалити Америку від того, що потрібно Україні», — зазначає видання.

Нагадаємо, 17 жовтня у Білому домі відбулася четверта зустріч президентів Зеленського і Трампа. Зеленський прилетів до Вашингтона з проханням про «Томагавки» і Patriot, щоб посилити тиск на Росію. Трамп змінив тон щодо України, назвавши її здатною «повернути всі території», але уникає жорстких зобов’язань, фокусуючись на дипломатії.

Раніше повідомлялося, що зустріч Дональда Трампа і Путіна на Алясці обіцяла стати значним кроком у врегулюванні війни в Україні. Натомість очільник Кремля категорично відкинув усі пропозиції та видав довгу «історичну лекцію». Зрештою президент США скоротив зустріч і скасував запланований обід, на якому американська і російська делегації мали обговорити економічні зв’язки та співпрацю між країнами.