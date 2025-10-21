Двох офіцерів поліції Прикарпаття звільнили зі служби

Двох співробітників поліції Івано-Франківщини звільнено зі служби за результатами службової перевірки, яку провели після публікацій у ЗМІ про можливе вимагання неправомірної вигоди від мешканки області, моделі Onlyfans.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області, інформацію про можливі неправомірні дії поліцейських виявили під час моніторингу мережі Інтернет. Керівництво обласної поліції негайно ініціювало службову перевірку, щоб надати правову оцінку діям правоохоронців.

На період проведення перевірки обох офіцерів було відсторонено від виконання службових обов’язків

У ході перевірки встановлено, що кримінальне провадження за ст. 301 Кримінального кодексу України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Городенківським відділенням поліції не розпочиналося і не розслідувалося. Також співробітники кіберполіції області не передавали жодних матеріалів до слідчих підрозділів.

З посади звільнено також керівника Городенківського відділення поліції

"За результатами службової перевірки зазначених працівників звільнено з лав Національної поліції України. Крім того, з посади звільнено керівника Городенківського відділення поліції", — повідомили у пресслужбі поліції області.

Матеріали перевірки передадуть до Державного бюро розслідувань для подальшого реагування.