28 студентів із усієї України розпочали навчання на терапевтів мови і мовлення в ІФНМУ

В ІФНМУ стартувала унікальна освітня програма «Терапія мови і мовлення».

20 жовтня навчання за програмою розпочали 28 студентів із різних куточків України — Івано-Франківської, Тернопільської, Житомирської, Волинської, Львівської, Донецької, Київської, Полтавської, Кіровоградської, Чернівецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє пресслужба ІФНМУ.

"Сьогодні особливий день у вашій історії. 20 жовтня 2025 року вперше в Україні відкривається така освітня програма, і ви – її перші студенти. Ви будете завжди першими, скільки б ще не набиралося — 100, 200 чи 300 людей. Разом із вами будемо вчитися і ми, ставати сильнішими, кращими, більш затребуваними в нашій державі і за її межами", – звернувся до студентів ректор.

Він зазначив, що раніше проблемами мовлення традиційно займалися логопеди, тож потреба у створенні нової спеціальності здавалася неочевидною.

“Але після розмов із фахівцями, зокрема з Оксаною Лялькою, стало зрозуміло, що терапія мови і мовлення – це передусім медичний напрям, який потребує спеціально підготовлених людей. Це фахівці, які не лише вміють допомагати, а й здатні навчати інших”, – наголосив Роман Яцишин.

Нагадаємо, Івано-Франківський національний медичний університет отримав ліцензію на відкриття освітньо-професійної програми “Терапія мови і мовлення» магістерського рівня” другого (магістерського) рівня вищої освіти. Відповідне рішення затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 28 серпня.

Це перша в Україні програма такого рівня, яка готуватиме фахівців для роботи з пацієнтами, що мають порушення мовлення, комунікації або ковтання.