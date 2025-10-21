Зірка “Ліги сміху” Володимир Черняк втретє стане батьком

Зірка “Ліги сміху” Володимир Черняк незабаром стане батьком. Гуморист з дружиною очікують на третю дитину. Пише 24 Канал.
Днями пара влаштувала гендер-паті, де стала відома стать майбутньої дитини.
Черняк з дружиною Юлією влаштували гендер-паті на природі. Вони одягнули білий одяг і зробили тематичну фотозону. Це на своїй сторінці в інстаграмі показала дружина коміка.
Як виявилося, Юлія думала, що в неї народиться хлопчик. Такої ж думки був її старший син Макар і більшість друзів. Водночас Володимир з донькою Поліною вважали, що в мами в животику росте ще одна дівчинка. Що цікаво, вони виявилися праві. Вже незабаром Юлія народить доньку.
Я завжди хотів 5 діток. Поки троє. Дякую тобі, Юля, дітям, Богові, долі, нашим захисникам і захисницям, всім рідним і друзям,
– написав гуморист.
Як відомо з соцмереж Володимира, у червні цього року вони з Юлією відзначили 12 років шлюбу.
Що відомо про Володимира Черняка?
- Майбутній гуморист родом з Хмельницької області.
- Спершу він хотів бути військовим і займався легкою атлетикою, та згодом КВК стала його улюбленим заняттям.
- У 2014 році в шоу “Розсміши коміка” Володимир разом з Артемом Мартиросяном і Павлом Мельничуком виграли 100 тисяч гривень.
- Також Володимир і Артем відомі багатьом як учасники телевізійної “Ліги Сміху” в команді “Наш формат”.
- З початком повномасштабного вторгнення Черняк активно займається волонтерством. Зокрема, відкриває збори на автівки для військових.
- Окрім гумористичної діяльності, він також розвиває свій блог, де знімає кумедні відео, та веде й організовує весілля ще з 2012 року.