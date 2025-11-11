Чи придатна для споживання вода з популярного джерела у Франківську: результати перевірки

За інформацією Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, вода з каптажного джерела на міському озері наразі відповідає вимогам за всіма показниками якості.

Про це повідомляє Комунальне підприємство “Центр розвитку міста та рекреації”, передає Правда.іф.

“Згідно з проведеними лабораторними дослідженнями, мікробіологічні та санітарно-хімічні показники води відповідають Державним санітарним нормам і правилам ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”, – йдеться у дописі.

Отже, споживання води з даного джерела дозволено.

Фахівці нагадують, що моніторинг якості води у громадських джерелах проводиться регулярно, аби забезпечити безпечні умови для мешканців та гостей Івано-Франківська.