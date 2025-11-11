У лікарні помер старший солдат Віктор Надворський з Івано-Франківщини

На фронті обірвалося життя захисника з Олешева на Івано-Франківщині — Віктора Надворського.

Про це повідомив Петро Пісак, передає Правда.іф.

Сумна звістка сколихнула село Олешів Тлумацької міської територіальної громади. У лікарні міста Кривий Ріг перестало битися серце старшого солдата Віктора Надворського, 1978 року народження.

Віктор Надворський мужньо захищав Україну від російської агресії. Попри зусилля медиків, врятувати воїна не вдалося.

“Громада глибоко сумує з приводу непоправної втрати та висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя України. Вічна пам’ять і слава захиснику, який віддав своє життя за свободу й незалежність нашої держави. Пам’ятаймо кожного воїна, який поклав життя за Україну”, – йдеться у дописі.