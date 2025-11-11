Буковель оприлюднив нові ціни на скіпаси

Гірськолижний курорт «Буковель» оприлюднив оновлені тарифи на скіпаси — цього року вартість зросла в усіх категоріях.

У низький сезон ціна стартує від 907 грн за день, тоді як у високий — від 1 500 грн, а в новорічний період — уже від 1 950 грн, пише Ратуша.

Для прикладу, семиденний скіпас у звичайному форматі коштує:

у низький сезон — 6 350 грн ,

, у високий — 10 600 грн ,

, у новорічний — 13 850 грн.

VIP-скіпаси зросли пропорційно: їхня вартість коливається від 4 200 грн за два дні у низький сезон до 27 700 грн за тиждень у період свят.

Найдешевше кататися буде на початку та наприкінці сезону, а найдорожче — у дні зимових канікул і свят.

Коли стартує новий сезон наразі невідомо.