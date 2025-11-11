На Прикарпатті попрощалися та провели в останню дорогу захисника Романа Сарамагу

Провести мужнього сина України прийшли його односельці, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, однокласники, друзі, найближчі та найрідніші люди.

“Сьогодні сумуємо і плачемо усі, бо втратили хороброго та мужнього воїна. Наш Захисник Роман показав приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні”, – пише Городенківська міська рада територіальної громади.