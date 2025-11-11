На Прикарпатті зупинили неповнолітнього водія за порушення встановленої швидкості

У селі Глибока під час контролю швидкісного режиму патрульні зупинили автомобіль Ford, водій якого порушив встановлену швидкість у межах населеного пункту.

Під час перевірки документів патрульні встановили, що водій неповнолітній та ніколи не отримував посвідчення водія, пише Патрульна поліція Івано-Франківської області.



На керманича склали адміністративні матеріали за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування транспортним засобом), за ст. 121 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП та відсторонили від керування.

